Ternana Mattia Aramu | Rimettermi in gioco per puntare in alto Decisivo l’incontro con Diego Foresti

Dopo aver giocato in Serie A e in Serie B, Mattia Aramu ha deciso di tornare in campo con la Ternana. Il centrocampista si è detto pronto a rimettersi in gioco e vuole puntare in alto, soprattutto dopo aver incontrato il direttore sportivo Diego Foresti, che ha sbloccato la sua decisione di firmare con i rossoverdi.

Una carriera calcistica di primo livello per Mattia Aramu. Il centrocampista offensivo ha militato in formazioni di Serie A e cadetteria prima di accettare l'offerta della Ternana. Ha fatto il suo debutto nella porzione finale della trasferta di Pontedera dopo un periodo di inattività, lontano dai campi di gioco. Nel corso della mattinata di martedì 10 febbraio è stato presentato nella sala stampa del Liberati. Alla conferenza erano presenti anche il direttore dell'area tecnica Diego Foresti e Francesco Emanuele Tonel della Tip Power ossia il back sponsor della società di via della Bardesca. Il dirigente rossoverde Diego Foresti: "Presentiamo un giocatore importante come Mattia Aramu.

