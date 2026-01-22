Calciomercato Ternana Mattia Aramu è il nuovo ‘colpaccio’ dei rossoverdi

La Ternana ha annunciato l’ingaggio di Mattia Aramu, rinforzo importante per la rosa rossoverde. L’accordo con il giocatore, trovato dal direttore dell’area tecnica Diego Foresti, rappresenta un’operazione strategica per il calciomercato dei rossoverdi. Aramu si aggiunge così alla squadra, portando esperienza e qualità al progetto della società. Un intervento volto a rafforzare la competitività della formazione in vista delle sfide della stagione.

Un vero colpaccio in entrata per la Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti infatti ha trovato l’accordo con il fantasista Mattia Aramu. Il calciatore offensivo è arrivato ieri, mercoledì 21 gennaio, in città. Nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche. Una volta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, colpo in entrata delle Fere: Zan Majer nuovo rossoverde. La ‘caccia’ al sogno Mattia AramuLa Ternana annuncia l’ingaggio di Zan Majer, nuovo acquisto del club.

Mercato Ternana, è fatta per Zan Majer. Attesi altri colpi, nel mirino Mattia AramuIl mercato della Ternana si sta delineando con l’ingaggio di Zan Majer, che questa mattina si è presentato all’antistadio per il primo allenamento.

