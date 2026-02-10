Il progetto di teleriscaldamento in città non decolla. Da oltre dieci anni si parla di un impianto che avrebbe dovuto portare calore a molte famiglie, ma finora i lavori sono praticamente fermi. Ora, con il fallimento del teleimpianto, 170 famiglie si trovano davanti a un’incognita sui costi del riscaldamento, che rischiano di aumentare. La città aspetta ancora risposte concrete.

Si fa presto a dire teleriscaldamento. In città se ne parla dal 2006, ma ad oggi il progetto comunale è rimasto più sulla carta che nella rete dei tubi. L’esito finale è di questi giorni e vede 170 famiglie pagare pegno per essere proprietarie dell’unico condominio in città predisposto per il teleriscaldamento, il condominio Porta Ovest a Largo Ascoli Piceno. Battezzato dall’allora giunta Ceriscioli, il teleriscaldamento avrebbe dovuto abbattere l’inquinamento di anidride carbonica in aria, riducendo il numero delle caldaie presenti nelle abitazioni, grazie alla sostituzione di queste con un unico impianto cittadino, generatore di calore ad alta efficienza energetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tele-impianto flop. E ora per 170 famiglie nasce l’incognita costi sul riscaldamento

Approfondimenti su Tele impianto

Mediaworld di Pesaro chiuderà entro il 30 aprile, come comunicato dalla proprietà Mediamarket durante un incontro con i sindacati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tele impianto

Argomenti discussi: Tele-impianto flop. E ora per 170 famiglie nasce l’incognita costi sul riscaldamento; Ascolti tv: top e flop del 4 febbraio; Cerimonia Apertura Olimpiadi, da Sergio Mattarella in tram al disastroso commento Rai: il top ed il flop.

Spostamento presa TV senza opere invasive – Milano Intervento eseguito in appartamento a Milano: il cliente desiderava spostare la presa TV riducendo al minimo i cavi a vista. Abbiamo riutilizzato le tubazioni del vecchio impianto telefonico, riuscendo a facebook