tante idee ma mancano riabilitatori e oss

La politica e l’Ausl annunciano l’apertura di nuovi servizi e l’estensione di quelli già esistenti, ma ancora mancano riabilitatori e oss. In città, le promesse non trovano ancora riscontro pratico, lasciando molti cittadini in attesa di risposte concrete. Intanto, le voci si rincorrono tra chi spera in interventi rapidi e chi teme che i tempi si allunghino troppo.

Una serie di annunci da parte della politica e dell’Ausl sull’apertura di nuovi servizi e l’estensione di quelli attuali. Tra i quali Ospedali di Comunità, Aggregazioni Funzionali Territoriali, Case della Comunità. Esprimendo la soddisfazione per l’ampliamento dei servizi alle persone e alle comunità, Marco Pasquini (foto) e Gaetano Alessi, rispettivamente segretario renerale e responsabile del comparto Sanità della FP Cgil di Bologna, non possono non esprimere preoccupazione per quanto riguarda l’operatività di tali strutture. "Peccato che non sia ancora chiaro con quale personale e con quali ricadute organizzative sui servizi già in essere – dichiarano i due sindacalisti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

