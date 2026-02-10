Talea le cellule verdi di Bologna contro le isole di calore | Rete diffusa di rifugi climatici per il benessere urbano

Bologna si mobilita contro le alte temperature. La città sta creando una rete di rifugi climatici, con le cellule verdi di Talea, per ridurre gli effetti delle isole di calore. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e offrire spazi di sollievo ai cittadini durante i periodi più caldi. La misura nasce dalla necessità di affrontare concretamente il problema, puntando su verde e natura in città.

Negli ultimi anni Bologna sta affrontando in modo sempre più diretto le conseguenze dell'aumento delle temperature e del fenomeno delle isole di calore urbane. In questo quadro si inserisce Talea-Green cells leading the Green transition, un progetto europeo promosso dal Comune di Bologna e realizzato grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), che punta a trasformare lo spazio pubblico in una rete diffusa di rifugi climatici, capaci di migliorare il benessere urbano e rafforzare la resilienza della città. Avviato il 1° dicembre 2024 e attivo fino al 31 maggio 2028, Talea è finanziato nell'ambito della European Urban Initiative 2021-2027, con un budget complessivo di oltre 6,2 milioni di euro, di cui circa 5 milioni di contributo dell'Unione europea (pari all'80%).

