Il fiume Sarca sta affrontando un grave problema di inquinamento causato da liquami e letame provenienti da attività agricole e troticolture lungo la valle. Questo fenomeno sta compromettendo la qualità dell’acqua e l’ecosistema del fiume, che trasporta le sostanze inquinanti fino al lago di Garda. È necessario intervenire per tutelare l’ambiente e garantire la tutela delle risorse idriche della zona.

“Un vero e proprio fiume di letame e liquami sta inquinando il Sarca, che sta incamerando tutto questo inquinamento, per portarlo giù, fino al lago di Garda, passando anche per le varie troticolture lungo la valle, quelle che utilizzano l’acqua del fiume”. La denuncia arriva dall’associazione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Liquami e letame incombono sul Sarca: "Uno scempio ambientale"

