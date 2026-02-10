superenalotto la combinazione vincente di oggi 10 febbraio

Questa mattina il SuperEnalotto non ha premiato nessuno con il ‘6’ o il ‘5+1’. Nove persone sono riuscite a indovinare cinque numeri e ciascuno di loro porta a casa 20.

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 10 febbraio. Sono stati centrati invece nove ‘5’ che vincono ciascuno 20.885,46 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 119,4 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it

Nessun '6' né '5+1' nel concorso di oggi del SuperEnalotto.

Questa sera il Superenalotto non ha sorriso ai giocatori italiani.

