Su stitichezza Italia bloccata e in imbarazzo i dati del report Focaldata per Norgine

Su circa l’86% degli italiani la stitichezza è un problema quotidiano. Molti non riconoscono i sintomi, e il 71% fatica a capire quando si tratta di qualcosa di serio. Lembo di Norgine Italia spiega che si tratta di una condizione molto diffusa, che si può curare facilmente, ma che spesso resta nascosta per vergogna. La situazione è difficile, e molti preferiscono non parlarne, anche se i dati dimostrano che si tratta di un problema comune e curabile.

Nel nostro Paese l'86% delle persone soffre di stipsi e il 71% fatica a identificarne i sintomi. Lembo (Norgine Italia): "si deve sapere che è un problema molto comune, curabile e non deve essere un tabù".

