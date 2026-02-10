Su stitichezza Italia bloccata e in imbarazzo i dati del report Focaldata per Norgine

Da quotidiano.net 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su circa l’86% degli italiani la stitichezza è un problema quotidiano. Molti non riconoscono i sintomi, e il 71% fatica a capire quando si tratta di qualcosa di serio. Lembo di Norgine Italia spiega che si tratta di una condizione molto diffusa, che si può curare facilmente, ma che spesso resta nascosta per vergogna. La situazione è difficile, e molti preferiscono non parlarne, anche se i dati dimostrano che si tratta di un problema comune e curabile.

Nel nostro Paese l’86% delle persone soffre di stipsi e il 71% fatica a identificarne i sintomi. Lembo (Norgine Italia): “si deve sapere che è un problema molto comune, curabile e non deve essere un tabù”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

su stitichezza italia bloccata e in imbarazzo i dati del report focaldata per norgine

© Quotidiano.net - Su stitichezza Italia “bloccata” e in imbarazzo, i dati del report Focaldata per Norgine

Approfondimenti su Stitichezza Italia

Lembo (Norgine Italia): "La stitichezza è un problema molto comune, curabile e non deve essere un tabù"

La stitichezza colpisce molte persone e spesso viene sottovalutata.

Frutta italiana a rischio pesticidi: i dati del report 2025

Il report 2025 evidenzia che la frutta italiana continua a essere il settore alimentare più esposto ai pesticidi nell’agricoltura convenzionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Su stitichezza Italia “bloccata” e in imbarazzo, i dati del report Focaldata per Norgine

Video Su stitichezza Italia “bloccata” e in imbarazzo, i dati del report Focaldata per Norgine

Ultime notizie su Stitichezza Italia

Argomenti discussi: Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026; Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.