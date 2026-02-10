Lembo Norgine Italia | La stitichezza è un problema molto comune curabile e non deve essere un tabù

La stitichezza colpisce molte persone e spesso viene sottovalutata. Lembo di Norgine Italia spiega che non è solo fatica ad andare in bagno, ma può includere anche feci dure, gonfiore e sensazione di incompletezza. Un problema comune, che si può curare e non dovrebbe essere un tabù.

"Molte persone associano la stipsi solo alla difficoltà di andare al bagno ma in realtà include anche feci dure, sforzo, gonfiore, sensazione di evacuazione incompleta". Studio Focaldata mostra che 42% italiani non sa che se trascurata è più difficile trattarla. Oggi però, esistono terapie efficaci che permettono di risolvere il problema in maniera precisa e puntuale". Così Danilo Lembo, Direttore medico di Norgine Italia.

