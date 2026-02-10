Stregati da Viotti Il direttore sul podio di Santa Cecilia per una Quinta di Ciajkovskij mai così sensuale

La Philharmonica di Roma ha aperto la stagione con un concerto dedicato a Cajkovskij, diretto dal maestro Viotti. La serata si è rivelata un successo, con l’orchestra che ha eseguito la Quinta sinfonia con una forza e una sensualità che hanno catturato il pubblico. Tra gli applausi, il direttore ha mostrato tutta la sua abilità nel guidare i musicisti, regalando un’interpretazione intensa e vibrante. Un’esibizione che ha fatto parlare gli appassionati presenti, emozionandoli dall’inizio alla fine.

"Voi le stregate tutte!", civetta madama Quickly all'indirizzo di Falstaff. "Stregoneria non v'è – risponde lui tronfio – ma un certo qual mio fascino personal.!". Ecco, ora certamente Lorenzo Viotti non assomiglia neppure un poco al vecchio Sir John, ma una cosa è certa: ha stregato tutti. Ma andiamo con ordine. L'altra sera all'Auditorium Parco della musica, a Roma, l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta, appunto, da Lorenzo Viotti, eseguiva il concerto per violoncello op. 85 di Elgar e, a seguire, la Quinta sinfonia di Ciajkovskij. Un'occasione per ascoltare il giovane solista Ettore Pagano e per ritrovare il neo direttore dell'Opernhaus di Zurigo a confronto con un repertorio sinfonico che sembra davvero calzargli a pennello.

