Daniele Gatti ha condotto con successo il concerto alla Sala Santa Cecilia. Il maestro ha guidato l’orchestra con energia e precisione, regalando un’esecuzione intensa e coinvolgente. La serata ha messo in luce la sua capacità di interpretare con forza e sensibilità brani complessi e profondi. Il pubblico ha risposto con applausi calorosi, riconoscendo in Gatti un direttore capace di regalare emozioni vere.

Umano, mai troppo umano. Wagner e il dolore di dèi ed eroi oltre il mito Nell’articolo del 1853 “Neue Bahnen” (Vie nuove, ndr), Robert Schumann consegnava al mondo Johannes Brahms quale “faro” del futuro della musica: un talento eccezionale che dava inizio a una nuova èra. Così suggellava un legame cruciale che avrebbe influenzato profondamente entrambi e il percorso musicale di Brahms, suo successore spirituale. “Ed è arrivato un giovane – scriveva Schumann – sulla cui culla le Grazie e gli eroi hanno vegliato. Si chiama Johannes Brahms . questo è un eletto”. A Brahms e Schumann è dedicato il concerto con Daniele Gatti sul podio dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma (ultima replica stasera alle 18). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un pensiero musicale forte e rivelatore: Daniele Gatti sul podio di Santa Cecilia

Approfondimenti su Daniele Gatti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Daniele Gatti

Argomenti discussi: Renato Zero ed Antonella Elia: un rintocco, un rimpianto, una canzone: testimonianze che invitano alla Vita.; Educazione Musicale: le proposte formative del Centro Goitre per insegnanti; L’Inferno, Tessuto da Mani Perfette. Omaggio ad Amelia Rosselli al Teatro Palladium; Il Duke Ellington di Luca Bragalini è pronto a sbarcare negli Usa.

Un pensiero musicale forte e rivelatore: Daniele Gatti sul podio di Santa CeciliaIl pubblico ha riconosciuto nel direttore il tratto del grande artista, capace di servire la musica con lealtà e di allargare l’orizzonte di chi ascolta: lavora su due poli opposti, il momento in cui ... ilfoglio.it

Amelia Rosselli, trent’anni dopo: al Palladium un omaggio tra poesia, musica e pensiero criticoL’inferno, tessuto da mani perfette porta in scena l’eredità viva della poetessa con un’azione musicale firmata da Fabrizio De Rossi Re ... funweek.it

Daniele Gatti, ieri, è tornato sul podio della nostra Orchestra con un programma dedicato al grande repertorio romantico, accompagnando l'atteso debutto a Santa Cecilia del pianista Lukas Sternath, solista del Concerto per pianoforte di Schumann x.com

Qual è il ruolo di un direttore Ecco un breve estratto dalle prove della nostra Orchestra insieme a Daniele Gatti mentre preparano la Sinfonia n. 3 di Brahms, in programma a partire da stasera (repliche 30 e 31 gennaio) video: Musa - facebook.com facebook