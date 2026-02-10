Strega 2026 i primi 16 libri proposti dagli Amici della domenica

È iniziata ufficialmente l’80ª edizione del Premio Strega. Questa mattina sono stati annunciati i primi 16 libri scelti dagli Amici della domenica. La competizione si fa più vivace e gli autori sperano di conquistare il riconoscimento più ambito del panorama letterario italiano.

Martedì prossimo, 17 febbraio, sarà resa nota la seconda tornata di romanzi. Quest'anno finale in programma l'8 luglio al Campidoglio È entrata ufficialmente nel vivo l'80. edizione del Premio Strega, con il primo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica. Il prossimo gruppo sarà reso dalla fondazione martedì 17 febbraio, con termine ultimo per l'invio delle proposte fissato in lunedì 2 marzo. Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana. Iscriviti alla newsletter e dimentica le lunghe ricerche per scegliere cosa guardare: da oggi ci pensiamo noi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Strega 2026

I dati Auditel di ieri mostrano come sono andati i programmi del pomeriggio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Strega 2026

Argomenti discussi: Il Premio Strega 2026 lascia il Ninfeo di Villa Giulia per il Campidoglio: ecco i primi retroscena sui libri in gara...; Premio Strega 2026, finale l’8 luglio in Campidoglio: prima volta per l’ottantesima edizione; Premio Strega 2026: i nomi più chiacchierati, perché conta e cosa aspettarsi; In primo piano - A Benevento il 3 giugno l'annuncio dei finalisti al Premio Strega 2026.

Il Premio Strega compie 80 anni: tutte le iniziative e le novità 2026Dalla rinascita del dopoguerra alla rivoluzione digitale: presentato il programma delle celebrazioni per l’80ª edizione del PRemio Strega. Una mostra al MACRO, archivi aperti e un claim simbolico: Qu ... libreriamo.it

Premio Strega 2026: i nomi più chiacchierati, perché conta e cosa aspettarsiIl Premio Strega 2026 è già nel vivo: nessun vincitore è ancora stato ufficialmente annunciato, ma la rosa dei favoriti e i retroscena editoriali iniziano a tratteggiare un possibile esito. Ecco chi s ... libreriamo.it

Premio Strega 2026, in gara Michele Mari. Ecco i primi 16 libri proposti illibraio.it/news/editoria/… #editoria x.com

Ermanno Cavazzoni, Michele Mari e Nadeesha Uyangoda saranno tra i protagonisti al Premio Strega 2026. Ecco i primi 15 libri proposti dagli Amici della Domenica... - facebook.com facebook