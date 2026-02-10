Stranger Things 5 | l’algoritmo perfetto della colonna sonora

La quinta stagione di Stranger Things ha rivoluzionato il modo di usare la musica nella serie. Le canzoni non sono più solo sottofondo, ma diventano parte integrante della narrazione. La colonna sonora si integra perfettamente con le scene, creando un legame più forte tra spettatori e personaggi. Questo approccio ha portato a una nuova dimensione, in cui musica e immagini si fondono senza soluzione di continuità.

Una cosa è certa: Stranger Things 5 ha definitivamente cancellato il confine tra serie tv e colonna sonora. Il fenomeno Netflix di maggior successo degli ultimi anni ha infatti reinventato la funzione stessa della musica all'interno della narrazione audiovisiva. In Stranger Things 5 la musica non è più un elemento al servizio delle immagini, ma un piano narrativo parallelo, progettato per continuare a esistere anche quando l'immagine si ritrae. Secondo i canoni tradizionali, una colonna sonora vive e si diffonde "dentro"una serie: accompagna le immagini, sottolinea i momenti clou, poi scompare con essi.

