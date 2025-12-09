Voyager si allea di con i borg in un’epica riunione interstellare
Il sequel di Star Trek: Voyager intitolato Homecoming #3 si trova nel pieno della sua narrazione, ponendo la ciurma di Voyager in una posizione critica. La missione di tornare sulla Terra dopo quasi un decennio nel Quadrante Delta si trasforma in un dilemma insormontabile che coinvolge alleanze rischiose, lasciando il lettore con un finale sospeso. In questo approfondimento si analizzeranno i principali sviluppi della trama, le dinamiche tra i personaggi e le anticipazioni del quarto episodio, pubblicato da IDW Publishing, in uscita a gennaio 2026. la difficoltà della scelta tra Borg e Species 8472. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
VOYAGER THAILAND NOVITA' 2026 Un viaggio dal cuore pulsante di Bangkok fino alle montagne del Triangolo d’Oro, alla scoperta di una Thailandia autentica e incredibile. Un nuovo tour Voyager che conduce i viaggiatori nel nord rurale, tra le vallate di Pa - facebook.com Vai su Facebook
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com