Voyager si allea di con i borg in un’epica riunione interstellare

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel di Star Trek: Voyager intitolato Homecoming #3 si trova nel pieno della sua narrazione, ponendo la ciurma di Voyager in una posizione critica. La missione di tornare sulla Terra dopo quasi un decennio nel Quadrante Delta si trasforma in un dilemma insormontabile che coinvolge alleanze rischiose, lasciando il lettore con un finale sospeso. In questo approfondimento si analizzeranno i principali sviluppi della trama, le dinamiche tra i personaggi e le anticipazioni del quarto episodio, pubblicato da IDW Publishing, in uscita a gennaio 2026. la difficoltà della scelta tra Borg e Species 8472. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

