Capodanno a Portogruaro | San Silvestro in piazza e festa fino all' Epifania

A Portogruaro, il Capodanno si celebra con eventi in piazza e una festa che si protrae fino all’Epifania. L’appuntamento principale è il 31 dicembre, con l’inizio delle iniziative alle ore 15, offrendo alla comunità un’occasione di ritrovo e condivisione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo.

Portogruaro è pronta ad accogliere il 2026 con l'arrivo del Capodanno in piazza. L'ultimo giorno del 2025 inizia già dal pomeriggio, alle 15.30, con momenti di intrattenimento dedicati a tutte le fasce d'età, e continua fino alle 2 del mattino con la musica e il consueto brindisi di mezzanotte.

