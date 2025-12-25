Un nuovo gigante del verde sta per arrivare a pochi chilometri dalla provincia di Lecco. Sorgerà a Carate Brianza, lungo la Statale 36, il nuovo garden center Viridea: 46mila metri quadrati di superficie complessiva, 50 posti di lavoro in arrivo e un'apertura prevista entro la primavera del 2026. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Il nuovo maxi garden center a mezz'ora da Lecco sulla Statale 36

Leggi anche: Lecco, automobilista in contromano in galleria sulla statale 36. Il tassista che l’ha immortalato: “Da gelare il sangue”

Leggi anche: Schianto sulla Lecco-Ballabio: traffico bloccato sulla Statale 36

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maxi store del verde da 46mila metri quadri apre sulla Statale 36 alle porte del Comasco: 50 posti di lavoro - È a pochi minuti dal confine comasco, lungo uno degli assi viari più utilizzati da chi si sposta tra Brianza e provincia di Como, il nuovo grande Garden Center che sta per aprire a Carate Brianza. quicomo.it

Un nuovo garden center arriva in Brianza: ecco chi cercano - Ricerca personale per il nuovo garden center di Carate Brianza: posizioni aperte, lavoro nel giardinaggio e opportunità nel commercio. monza-news.it

Il mega negozio (con un laghetto vero) che sta per aprire in Brianza: 50 nuove assunzioni - L'undicesimo Garden Center a marchio Viridea infatti sta per aprire a Carate Brianza, a margine della Statale 36. monzatoday.it