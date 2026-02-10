I Carabinieri di Lucca hanno arrestato domenica pomeriggio un 23enne tunisin o, residente in Garfagnana. L'uomo, incensurato, perseguitava la sua ex fidanzata e ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Nel pomeriggio di domenica, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza a Lucca un 23enne di origini tunisine, residente in Garfagnana, incensurato, per atti persecutori e violenza sessuale. Alle ore 17.30 circa, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Lucca ha inviato un equipaggio in Piazzale Ricasoli, davanti alla stazione, in quanto una ragazza di 18 anni aveva segnalato al numero d’emergenza 112 che il fidanzato la stava aggredendo. Giunti sul posto tempestivamente, i militari hanno individuato la ragazza e il 23enne nei pressi della stazione ferroviaria. Quest’ultimo alla vista dei Carabinieri ha tenuto un atteggiamento ostile e tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalking e violenza. Arrestato un 23enne che perseguitava la sua ex fidanzata

Approfondimenti su Lucca Garfagnana

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lucca Garfagnana

Argomenti discussi: Tivoli. Trentasettenne italiano arrestato dalla Polizia di Stato per violenza e stalking ai danni della ex fidanzata e del nuovo compagno. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Stalking e violenza. Arrestato un 23enne che perseguitava la sua ex fidanzata; Tivoli, arrestato 37enne per stalking e violenze; Lucca, violenze e palpeggiamenti davanti alla stazione: arrestato 23enne per stalking e violenza sessuale.

Stalking e violenza. Arrestato un 23enne che perseguitava la sua ex fidanzataI carabinieri l’hanno fermato l’altro pomeriggio vicino alla stazione subito dopo l’allarme lanciato al 112 dalla ragazza diciottenne. Accusato di offese, minacce di morte, palpeggiamenti e percosse. msn.com

Perseguita e aggredisce l’ex fidanzata, 23enne arrestato in GarfagnanaAtti persecutori, minacce e violenza sessuale ai danni dell’ex fidanzata: queste le accuse per un 23enne arrestato in Garfagnana ... gonews.it