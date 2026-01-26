Al concorso Aifa si presenta solo l’uomo di Schillaci | vince e rifiuta

Durante il concorso dell’Aifa, solo il candidato di Schillaci si presenta, vincendo ma poi rifiutando l’incarico. La vicenda si arricchisce di ulteriori tensioni, coinvolgendo il ministro e il suo capo della segreteria tecnica, Carlo Monti, che si è distinto in un bando dell’Agenzia del farmaco. Questi episodi evidenziano le criticità e le dinamiche interne alle procedure di selezione pubblica nel settore sanitario italiano.

Altra grana per il ministro: il suo capo della segreteria tecnica, Carlo Monti, «sbaraglia la concorrenza» in un bando dell’Agenzia del farmaco. Peccato fosse l’unico rimasto in lizza. Imbarazzo e dietrofront. «Il ministro della Salute non ha alcun potere di intervento sui manager delle aziende sanitarie». Ci eravamo lasciati così l’ultima volta, tra un titolo V della Costituzione e gli indegni che truccano le liste d’attesa scoperte da Mario Giordano a Fuori dal Coro e rilanciate dalla Verità. Così, tocca ancora a «una certa stampa» dare un altro dispiacere al ministro Orazio Schillaci: lei sa chi ha vinto il bando di concorso per guidare il settore dell’Agenzia del farmaco che si occupa delle istruttorie sui farmaci in attesa che siano approvati? Certo che sì. 🔗 Leggi su Laverita.info

