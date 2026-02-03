Cocaina nella Città degli Imperiali | sei pene rideterminate in appello

Questa mattina a Lecce si è chiusa l’udienza d’appello per otto imputati coinvolti in un caso di droga. Dopo il processo, sei pene sono state rideterminate rispetto alla sentenza di primo grado, mentre due sono state confermate. Gli imputati erano stati giudicati in abbreviato, un rito che permette di ottenere uno sconto sulla pena. Ora le decisioni definitive sono pronte per essere eseguite.

L'indagine dei carabinieri tra l'ottobre 2020 e il luglio 2021, il blitz risale al dicembre 2023. Cessioni al dettaglio nelle piazzole di sosta in superstrada o presso un'abitazione LECCE - Sei pene rideterminate in appello e due confermate. Gli otto imputati erano stati giudicati in abbreviato, rito alternativo che, in caso di condanna, prevede uno "sconto" pari a un terzo della pena. Erano stati coinvolti in un'indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di Brindisi, per un giro di cessioni di cocaina a Francavilla Fontana. La sentenza della corte d'appello di Lecce (presidente Domenico Toni) risale a ieri, lunedì 2 febbraio 2026.

