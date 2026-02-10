Sostegno alla pesca bando da due milioni per promuovere l' innovazione

Da domani parte un bando da due milioni di euro per sostenere le attività di pesca in Italia. L’obiettivo è aiutare gli operatori a innovare e migliorare le loro pratiche, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e ambientale del settore. La misura si inserisce nel quadro del programma Feampa 20212027, e mira a dare una spinta concreta alle imprese di pesca del paese.

Promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle attività di pesca, in linea con gli obiettivi del programma nazionale Feampa 20212027. È questo l’obiettivo del bando, pubblicato dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea, per sostenere la diversificazione e la creazione di.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

