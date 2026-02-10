Sospensione di due ore per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini

La linea di traghetti tra Marina di Ravenna e Porto Corsini farà una pausa di due ore mercoledì 11 febbraio. La sospensione durerà dalle 9:00 alle 11:00 per permettere ai tecnici di fare manutenzione e rifornimento. Durante questo intervallo, nessun collegamento sarà attivo tra le due sponde.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e rifornimento del traghetto, nella giornata di mercoledì 11 febbraio il servizio di collegamento tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 9:00 alle 11:00.

