Song Sung Blue – Una melodia d'amore la clip del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

“Song Sung Blue – Una Melodia d’amore” è il nuovo film di Craig Brewer, con Hugh Jackman e Kate Hudson. In uscita oggi 8 gennaio al cinema, la pellicola racconta una storia di musica e sentimenti, con interpretazioni apprezzate anche in ambito internazionale. La presenza di Kate Hudson, candidata ai Golden Globes, aggiunge ulteriore interesse a questa produzione che unisce emozione e leggerezza.

Esce oggi 8 gennaio al cinema il film Song Sung Blue – Una Melodia d'amore, scritto e diretto da Craig Brewer con Hugh Jackman e Kate Hudson (nomination ai Golden Globes come migliore attrice protagonista in un film commedia o musicale). Distribuito da Universal Pictures International Italy, Song Sung Blue è ispirato a una storia vera del duo musicale che nella provincia americana degli anni '90 diede vita ai Lightning & Thunder, una gioiosa tribute band di Neil Diamond. Al ritmo delle cover più famose del cantautore americano partiranno dal loro piccolo garage fino a raggiungere un'improbabile celebrità a Milwaukee.

Song Sung Blue e la voce di Kate Hudson: "Bisogna tornare a credere nei sogni" - Neil Diamond, il sogno americano, l'importanza dei fallimenti: la nostra intervista video a Kate Hudosn, protagonista - movieplayer.it

Song Sung Blue - Una melodia d'amore: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson - Song Sung Blue Una melodia d'amore recensione del film di Craig Brewer con Hugh Jackman e Kate Hudson su vera tribute band di Neil Diamond critica trama ... comingsoon.it

