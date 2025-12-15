Colpo di scena Sondaggio Mentana i numeri a sorpresa | chi sale e chi scende tra i partiti italiani

Un nuovo sondaggio di Mentana rivela sorprese nei consensi dei partiti italiani, con cambiamenti improvvisi tra chi sale e chi scende. I dati, sorprendenti e imprevedibili, stanno già influenzando il panorama politico, creando fermento tra le segreterie e spostando gli equilibri di potere.

C’è fermento nei palazzi della politica: un nuovo sondaggio ha fatto tremare più di una segreteria. I numeri freschi hanno lasciato tutti senza parole, tra sorpassi, crolli inattesi e piccole vittorie che potrebbero cambiare gli equilibri. Ma chi ha davvero guadagnato terreno e chi rischia grosso? L’atmosfera è tesa tra i leader, che monitorano ogni decimale come fosse oro. La scena si fa incandescente: ogni punto percentuale racconta storie di speranza, delusione e strategie dietro le quinte. E stavolta, le sorprese non sono mancate. Il dato che nessuno si aspettava. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 del 15 dicembre 2025, c’è una scossa tra i principali partiti. Caffeinamagazine.it

