Slittino | Voetter e Oberhofer volano nelle prove e lanciano la sfida olimpica

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato le prove del doppio femminile di slittino a Milano-Cortina. Le due italiane hanno migliorato i tempi e lanciato una chiara sfida alle avversarie per le medaglie olimpiche. La coppia si conferma tra le favorite, dopo aver già dimostrato di essere in forma durante le tappe di Coppa del Mondo. La competizione si fa sempre più intensa e il primo vero banco di prova arriverà nelle prossime giornate.

In una serie di test indispensabili prima della gara ufficiale, le azzurre sono sempre risuolate tra le migliori, restando costantemente in lotta con le più quotate avversarie, come le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, dominatrici finora delle prove. Questo andamento lancia un chiaro messaggio alla concorrenza in vista della competizione olimpica in programma nella giornata di domani sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Nel corso dei test cronometrati, Voetter e Oberhofer hanno mostrato grande costanza di rendimento e velocità sulla pista olimpica. Dopo le prime due prove di allenamento, in cui si erano piazzate ad appena pochi centesimi delle leader del ranking, le due altoatesine hanno replicato anche nelle successive manche, chiudendo regolarmente nei primi posti nella classifica provvisoria delle azzurre.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato la quinta prova di slittino doppio femminile a Milano Cortina 2026.

Nella quarta prova cronometrata del doppio femminile di slittino, Egle e Kipp continuano a dominare, fissando il ritmo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie; Il doppio femminile per la prima volta alle Olimpiadi, Andrea Vötter: Per i Giochi sacrifico la Coppa del Mondo; Fischnaller ci riprova, Voetter-Oberhofer per stupire: l'Italia dello slittino alle Olimpiadi; Slittino, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano...

Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarieIl duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto registrare il miglior tempo nella quinta e penultima prova in vista della gara di slittino ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la terza e la quarta manche delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter/Oberhofer tornano in azione sull'Eugenio Monti. - facebook.com facebook

Slittino, Voetter/Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio. Lanciata la sfida a Egle/Kipp - x.com