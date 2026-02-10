Sla dalla Regione Marche 1,3 milioni a sostegno dei caregiver familiari

Da anconatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Marche ha annunciato un investimento di 1,3 milioni di euro per il 2026 destinato a sostenere le famiglie che si occupano di persone affette da Sla. La somma mira a offrire un aiuto concreto a chi si prende cura dei propri cari malati, cercando di alleggerire le difficoltà quotidiane.

ANCONA – Ammonta a 1,3 milioni di euro la somma destinata al sostegno delle famiglie che assistono persone affette da Sla per il 2026.La misura, approvata dalla Giunta regionale, è rivolta ai caregiver familiari, figure centrali dell’assistenza domiciliare alle persone con gravi disabilità.Il.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Regione Marche

Sostegno dei caregiver familiari lavoratori, approvata in consiglio regionale la risoluzione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Regione Marche

Dalla Regione in arrivo oltre un milione per i caregiver familiari di pazienti affetti da SlaSANITÀ - «I caregiver familiari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire assistenza, qualità della vita e dignità alle persone più fragili, spesso affrontando carichi molto pesanti. L’obiettivo de ... cronachefermane.it

Sla. Regione Marche anticipa risorse Fondo nazionale per sostegno a famiglieLa somma anticipata, pari a 900mila euro, andrà ad integrare le risorse regionali pari, per il 2017, a 380.000 euro. Attualmente nella Regione Marche si stima che ci siano in carico ai servizi circa ... quotidianosanita.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.