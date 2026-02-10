Sla dalla Regione Marche 1,3 milioni a sostegno dei caregiver familiari
La Regione Marche ha annunciato un investimento di 1,3 milioni di euro per il 2026 destinato a sostenere le famiglie che si occupano di persone affette da Sla. La somma mira a offrire un aiuto concreto a chi si prende cura dei propri cari malati, cercando di alleggerire le difficoltà quotidiane.
ANCONA – Ammonta a 1,3 milioni di euro la somma destinata al sostegno delle famiglie che assistono persone affette da Sla per il 2026.La misura, approvata dalla Giunta regionale, è rivolta ai caregiver familiari, figure centrali dell’assistenza domiciliare alle persone con gravi disabilità.Il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
