Sinner ha inviato un messaggio a Lindsey Vonn, scrivendole: “Sto pensando a te”. La notizia fa discutere tra gli appassionati, anche perché le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 attirano l’attenzione di sportivi da tutto il mondo. Nel frattempo, il tennista italiano si fa notare anche fuori dal campo, mentre il mondo dello sport si prepara all’evento internazionale.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno una eco mondiale e vengono seguite anche dai campioni degli altri sport. Tra questi Jannik Sinner, che coltiva da tempo un’amicizia nata dalla comune passione per lo sci con Lindsey Vonn, vittima di una terribile caduta nella gara di discesa libera. Così il campione altoatesino ha deciso di inviare all’amica un messaggio via social: “Sto pensando a te Lindsey Vonn”. Con queste parole Sinner, attraverso una storia su Instagram, correda una foto che ritrae il tennista e la campionessa statunitense sorridenti su una pista, entrambi in tenuta da sci. Team Usa a Vonn: “Leggenda per sempre, hai ispirato generazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner invia messaggio a Lindsey Vonn: “Sto pensando a te”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Jannik Sinner ha scritto un messaggio su Instagram per Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio subito alle Olimpiadi invernali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Sinner, parole di sostegno per Lindsey Vonn dopo l’infortunio Sto pensando a te; Infortunio di Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Jannik Sinner: Ti penso; Sinner, il messaggio per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio: Ti penso...; Milano Cortina: Sinner a Vonn, 'sto pensando a te'.

Sinner invia messaggio a Lindsey Vonn: Sto pensando a teLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno una eco mondiale e vengono seguite anche dai campioni degli altri sport. Tra questi Jannik Sinner, che coltiva da ... lapresse.it

Milano Cortina, Sinner a Vonn: Sto pensando a teSto pensando a te Lindsey Vonn. E' il breve messaggio che Jannik Sinner invia alla campionessa statunitense dello sci, con una storia su Instagram. La frase accompagna una foto del tennista e di Von ... ansa.it

Una Lindsey Vonn a cuore aperto ha interrotto il silenzio per spiegare la sua situazione. Lo ha fatto da campionessa qual è con la calma e la saggezza dei forti. Un messaggio tanto forte quanto struggente. Conscia di quanto accade e senza rimorsi. Bisogna p - facebook.com facebook

Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com