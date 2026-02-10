Simon Cowell lancia i December 10 | la boyband nata da Netflix sfida le classifiche con sette talenti europei

Simon Cowell ha presentato i December 10, una boyband formata da sette giovani talenti europei. La band è nata dalla serie Netflix “The Next Act” e si propone di sfidare le classifiche musicali con il loro stile fresco. La loro entrata nel panorama musicale ha già attirato molta attenzione, e ora cercano di conquistare il pubblico con le loro canzoni.

Il mondo della musica pop è in fermento con l’esordio dei December 10, una boyband lanciata dal produttore musicale Simon Cowell attraverso la docu-serie Netflix “The Next Act”. Sette giovani artisti, provenienti da diverse parti d’Europa, si preparano a conquistare le classifiche con un mix di talento e strategia mediatica, sollevando interrogativi sul futuro dei gruppi musicali nel panorama occidentale. La formazione dei December 10 è il risultato di un processo selettivo inusuale, come sottolinea la piattaforma digitale. Cowell, noto per aver creato successi mondiali come gli One Direction, Little Mix e Westlife, ha ampliato il numero di componenti inizialmente previsto, passando da cinque a sette, accogliendo talenti emergenti emersi durante le audizioni della serie Netflix.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Simon Cowell

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Simon Cowell

Non lascerò l’eredità a mio figlio, non ho intenzione di regalargli 600 milioni. Darò tutto in beneficenza: parla Simon CowellNon credo nella trasmissione dei soldi di generazione in generazione, non lascerò l’eredita a mio figlio. Simon Cowell pare non avere dubbi sul futuro finanziario della sua famiglia, specificando ... ilfattoquotidiano.it

Il primo singolo dei December 10, nuova boyband di Simon Cowell, è una cover degli NSYNCI December 10 sono ormai realtà e lunedì 15 dicembre sono chiamati al debutto del loro primo video, che contiene il primo singolo - in realtà, una cover - della hit degli NSYNC Bye, Bye, Bye. La ... tg24.sky.it