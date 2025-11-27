simon cowell risponde alle accuse sulla morte di liam payne

L’ultima volta che Simon Cowell ha visto Liam Payne è stato un anno prima che l’ex voce dei One Direction scivolasse cadendo dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires il 16 ottobre 2024. Intervenuto questa settimana al podcast Rolling Stone Music Now, il produttore e discografico ha ripercorso il loro ultimo incontro ed i sentimenti contrastanti con i quali ha lottato nel tempo successivo, riguardo al suo ruolo nel portare il trentunenne alla fama mondiale.“ L’ho visto un anno prima che ciò accadesse. È venuto a casa mia. Abbiamo parlato di suo figlio e del suo essere padre”, ha dichiarato l’ex giurato di X Factor a proposito della loro discussione sul figlio di Liam, Bear, che ora ha sette anni, con l’ex compagna Cheryl Cole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

