fondazione yunus marcatili lascia la carica di segretario generale

Bologna, 12 dicembre 2025 – La Fondazione Yunus comunica che negli scorsi mesi Marco Marcatili ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Segretario Generale, in ragione dell’imminente assunzione da parte di Marcatili di un nuovo incarico a Bologna, nel contesto delle progettualità promosse in città dal Gruppo Lombardini 22. Marco Marcatili ha salutato e ringraziato il consiglio d’amministrazione e lo staff della Fondazione Yunus per i due anni e mezzo di lavoro svolti insieme. La Fondazione Yunus ringrazia Marcatili per il contributo offerto nel percorso svolto insieme, per la dedizione e la qualità del lavoro che hanno accompagnato la sua responsabilità in questi anni. Ilrestodelcarlino.it

