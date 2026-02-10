Si buca in metro davanti a una bambina nella prima domenica di Olimpiadi | l’episodio sulla M3

Si buca in metropolitana davanti a tutti, davanti anche a una bambina. Milano, 2026. Sono le 11 di mattina della prima domenica dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina. Su un vagone della metropolitana è seduta per terra una ragazza. Tira fuori un cucchiaio arrugginito, una fialetta contenente un liquido scuro e una siringa. Non pensa a nascondersi e non teme di essere vista. Si sta preparando una dose, lì, davanti a tutti, che poco dopo si inietterà nel braccio. Attorno a lei, la gente, incredula, rimane in silenzio. Gli sguardi oscillano tra disagio e senso di impotenza, qualcuno prova a nascondersi dietro il cellulare.

