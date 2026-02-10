Sguardi senza segreti Le ricerche del Campus

Un gruppo di ricercatori ha iniziato a studiare come le persone muovono gli occhi quando esplorano un ambiente. L’obiettivo è capire meglio come le decisioni e le risposte visive si collegano ai movimenti dello sguardo. La ricerca si concentra su come le persone interpretano quello che vedono e come reagiscono in situazioni diverse. I risultati potrebbero aiutare a migliorare strumenti di supporto, come software per la formazione o la progettazione di spazi pubblici.

Studiare con precisione come le persone muovono lo sguardo mentre esplorano l'ambiente, prendono decisioni o rispondono a stimoli visivi. E' l'obiettivo delle ricerche portate avanti in vari ambiti all'interno del Dipartimento di Psicologia di Cesena. Ed ora, per esplorare queste importanti applicazioni, i ricercatori cesenati potranno contare su un nuovo strumento. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Si tratta di un sistema avanzato per la registrazione dei movimenti oculari ( Eye-Link 1000 ), che entrerà stabilmente a far parte delle attrezzature del Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive (CsrNC) di Cesena e sarà utilizzato nelle attività di ricerca e cliniche svolte sul territorio.

