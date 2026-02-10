Sgambetto a Meloni fuoco alle Olimpiadi il giallo della bimba di due anni trovata morta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Questa mattina, le prime notizie che arrivano dalla cronaca sono di un grave incidente in cui una bambina di due anni è stata trovata morta. La polizia sta indagando su un possibile sconto tra le cause, mentre sui social si discutono già dei possibili collegamenti con il recente dibattito sulle Olimpiadi. La scena si svolge in un quartiere di Roma, dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita della piccola, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza. Nel frattempo, il governo affronta i primi commenti sulla sicurezza legata

Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 10 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 10 febbraio 2026. A pochi giorni dall'addio alla Lega, i vannacciani lanciano il guanto di sfida a Matteo Salvini e indirettamente alla premier Meloni sul decreto Ucraina. E lo fanno presentando, come annunciato nei giorni scorsi, un emendamento e tre ordini del giorno contro l'invio di armi a Kiev. La proposta dei seguaci del generale va nella stessa direzione di quelle di Avs e Movimento 5 stelle ma, con ogni probabilità, nessuna di queste sarà votata: il governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul provvedimento per eliminare qualsiasi rischio.🔗 Leggi su Today.it

