Serena Williams nella bufera per lo spot del farmaco dimagrante la bocciatura dei medici

Serena Williams finisce sotto accusa dopo aver partecipato come testimonial a uno spot del farmaco dimagrante durante il Super Bowl. I medici hanno criticato duramente la scelta, definendola irresponsabile. La sua presenza nella pubblicità ha diviso il pubblico, con molti che la accusano di promuovere pratiche pericolose. La campagna pubblicitaria sta facendo discutere in tutto il paese, mentre Serena non ha ancora commentato le polemiche.

Serena Williams nello spot del Super Bowl per un farmaco GLP-1 scatena polemiche su uso improprio e messaggi fuorvianti sulla salute. Serena Williams al centro delle polemiche dopo la sua apparizione al Super Bowl come testimonial di un farmaco dimagrante. L'ex campionessa di tennis, splendida e in perfetta forma, ha prestato il volto a uno spot trasmesso durante la finale NFL, evento che catalizza l'attenzione di milioni di americani. Nel controverso spot, la leggenda del tennis si mostra mentre utilizza un farmaco GLP-1 – una classe di medicinali prescritti per il trattamento dell'obesità e del diabete – illustrandone i benefici. La campionessa americana di tennis nei mesi scorsi aveva dichiarato di aver perso 14 chili nell'ultimo anno. Al farmaco è arrivato il via libera dai medici esperti della Food and Drug Administration.

