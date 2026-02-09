Serena Williams e lo spot del farmaco dimagrante la bocciatura dei medici | Pericoloso
Serena Williams torna sotto i riflettori per uno spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl, che promuove un farmaco dimagrante. La campagna ha scatenato molte critiche tra i medici, che la giudicano pericolosa e poco responsabile. La tesa discussione continua online, mentre l’ex campionessa si difende sostenendo di aver seguito le indicazioni. I medici, invece, insistono: pubblicizzare un farmaco di questo tipo durante un evento così popolare rischia di influenzare negativamente il pubblico.
(Adnkronos) – Serena Williams ‘piomba’ sul Super Bowl con uno spot per un farmaco dimagrante e scoppia la bufera social. L’ex stella del tennis, in forma smagliante, è la protagonista di un commercial andato in onda durante la finale del campionato Nfll, quando mezza America – più o meno – è davanti alla tv. La leggenda del tennis, nello spot, si inietta un farmaco Glp-1, indicato nei casi di obesità e diabete, elencandone i vantaggi. E, come se non bastasse, ordina anche le pillole prodotte dalla casa farmaceutica. Sui social dell’ex atleta, qualcuno azzarda: “Mi chiedo quali siano gli effetti a lungo termine di questi farmaci”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Serena Williams Super Bowl
Serena Williams travolta dalle polemiche al Super Bowl per lo spot in cui si inietta il farmaco GLP-1
Serena Williams finisce al centro delle polemiche dopo il Super Bowl.
Robbie williams rivela perdita della vista causata da farmaco dimagrante
Ultime notizie su Serena Williams Super Bowl
Argomenti discussi: Il corpo delle tenniste e noi; WTA Doha, Parks rivela: Mi sono allenata con Serena Williams, è in grande forma; Serena Williams si è scagliata contro la pubblicità disgustosa del Tremendous Bowl in cui la leggenda del tennis promuove farmaci dimagranti; Serena Williams difende Gauff: Sono la regina di rompere le racchette.
Serena Williams e lo spot del farmaco dimagrante, la bocciatura dei medici: PericolosoSerena Williams 'piomba' sul Super Bowl con uno spot per un farmaco dimagrante e scoppia la bufera social. L'ex stella del tennis, in forma smagliante, è la protagonista di un commercial andato in ond ... adnkronos.com
Serena Williams travolta dalle polemiche al Super Bowl per lo spot in cui si inietta il farmaco GLP-1Serena Williams dopo il Super Bowl è finita nell'occhio del ciclone per le polemiche relative allo spot in cui s'inietta il farmaco GLP-1 ... fanpage.it
Serena Williams dopo il Super Bowl è finita nell’occhio del ciclone per le polemiche relative allo spot in cui s’inietta il farmaco GLP-1. Un prodotto che le ha fatto perdere molti chili: https://fanpa.ge/gC0ho facebook
Arriva un nuovo indizio sul possibile ritorno in campo di #Serena #Williams x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.