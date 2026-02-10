Serena Williams torna al centro delle polemiche. Questa volta, la ex campionessa di tennis è protagonista di uno spot pubblicitario di un farmaco per dimagrire che ha scatenato molte critiche. Dopo averlo mostrato durante il Super Bowl, sono arrivati i commenti negativi da parte di chi ritiene che promuova un’immagine distorta del corpo e della salute. Williams, che da circa un anno presta il volto a questa pubblicità, sta dividendo l’opinione pubblica tra chi la sostiene e chi la condanna.

Serena Williams è tornata al Super Bowl, ma questa volta non per entusiasmare il pubblico. Se lo scorso anno aveva conquistato con le sue mosse di danza durante l’halftime show di Kendrick Lamar, quest’anno il suo ritorno è accompagnato da una pioggia di critiche. Al centro delle polemiche c’è la scelta di Serena Williams di fare da testimonial a un farmaco dimagrante, molto discusso negli Stati Uniti d’America e non solo. Infatti, durante il Super Bowl è stato trasmesso uno spot pubblicitario in cui la campionessa è protagonista di una campagna per un farmaco a base di GLP-1. Un medicinale di cui l’ex numero uno al mondo è testimonial da circa un anno, ma che continua a suscitare forti perplessità nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serena Williams e lo spot del farmaco della discordia: pioggia di critiche al Super Bowl

Serena Williams finisce al centro delle polemiche dopo il Super Bowl.

Serena Williams torna sotto i riflettori per uno spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl, che promuove un farmaco dimagrante.

