Senza collaborazione nessun futuro per l’ambiente

La lotta per salvare l’ambiente si gioca anche tra le scelte di oggi. Nel 2025, le energie rinnovabili superano i combustibili fossili, segnando un punto di svolta secondo uno studio di Science. Senza collaborazione tra governi, aziende e cittadini, però, il futuro resta incerto. La corsa a un sistema più sostenibile richiede azioni concrete e un fronte unito.

Siamo in una fase cruciale per l’ ecosistema globale. Nel 2025 l’impiego di energie rinnovabili ha superato quello dei combustibili fossili, afferma Science, che individua il traguardo scientifico dell’anno. Tuttavia, a fronte di questa notizia confortante, nel 2026 il mondo è entrato nella bancarotta idrica: questo è l’allarme lanciato dall’Un university institute for water, environment and health. Tre quarti della popolazione mondiale non hanno un accesso garantito all’acqua, il quarto restante ne usa in eccesso, sprecandola. La sostenibilità sta facendo passi avanti ma la situazione è complessa: alcuni paesi in via di sviluppo hanno raggiunto risultati impressionanti, come la Cina, maggior produttore di energia solare del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

