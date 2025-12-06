Colleferro Inaugurata a Palazzo Morandi l’originale mostra La Città Invisibile Una collaborazione tra Minerva Ambiente e l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel giorno della festa del patrono Santa Barbara, tra le diverse iniziative organizzate per l’occasione c’era anche l’inaugurazione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Solo operatori ambientali? Al centro di una mostra «chi ogni mattina rimette in ordine il mondo prima che noi lo abitiamo» Inaugurata a Colleferro “La città invisibile”, un progetto di Minerva Ambiente, azienda pubblica di igiene urbana Vai su X
Inaugurata a Colleferro "La città invisibile", un progetto di Minerva Ambiente, azienda pubblica di igiene urbana, che opera in dieci comuni della provincia di Roma
