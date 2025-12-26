Lo psicoterapeuta è la figura professionale del momento. La mia scena preferita di terapia in TV resta quella che ho visto in un episodio della serie I Soprano, quando Tony porta sua moglie Carmela a una seduta con la dottoressa Melfi. Dopo avere osservato in silenzio il crescendo di litigi della coppia, la terapeuta interviene con calma: «Siete entrambi molto arrabbiati». Tony ribatte seccato: «Devi essere stata la prima della classe, cazzo!”. Una rappresentazione perfetta dell’archetipo di uno psicoterapeuta che enuncia l’ovvio. Il ruolo dello psicoterapeuta nell’immaginario collettivo è unico e affascinante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sempre più persone oggi scelgono di fare lo psicoterapeuta per un motivo preciso

Leggi anche: Psicoterapeuta, perché oggi sempre più persone scelgono questa carriera

Leggi anche: Sabatini non ha dubbi: «Esposito molto più forte di Camarda, c’è un motivo preciso. L’Inter deve fare una cosa»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ERICH FROMM E LA PSICOANALISI UMANISTICA #argomentidipsicologia

Anche oggi, 25 dicembre, ci sono persone che affrontano momenti difficili nei reparti, cercando di non perdere mai la speranza. E accanto a loro ci sono medici, infermieri e tutto il personale sanitario per offrire cura e ascolto, con professionalità e dedizion - facebook.com facebook

116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con #Seabird. Oggi @alarm_phone conferma il naufragio, avvenuto x.com