Seconda Categoria

Il derby di Seconda Categoria tra Carpine e Limidi si è interrotto al 70’ dopo una decisione dell’arbitro Mautone di Modena. La partita, giocata a Limidi, era ancora in equilibrio quando è stata fermata, con i padroni di casa avanti 1-0. Tutto è nato da un presunto contatto tra l’arbitro e un dirigente della Carpine, che ha portato alla sospensione dell’incontro. La situazione resta da chiarire, mentre si aspetta un aggiornamento ufficiale sulla ripresa o sui provvedimenti futuri.

Si è tinto di giallo il derby di Seconda 'E' fra la capolista Carpine e il Limidi giocato domenica a Limidi e sospeso al 70' dall'arbitro Mautone di Modena sull'1-0 per i padroni di casa dopo un presunto contatto fra il fischietto e un dirigente della Carpine. Questa la versione dei fatti secondo il presidente Francesco Bellentani della Carpine. "L'azione era sulla fascia destra – spiega – nei pressi della linea di fondo: un nostro giocatore corre vicino alla linea, la palla resta in campo e viene crossata in area, dove il nostro attaccante segna il 2-0 che l'arbitro convalida. Dopo i festeggiamenti, entrambe le squadre tornano verso il centro del campo.

