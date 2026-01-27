Alessandro Fiore live a Coopera

Questa guida fornisce dettagli sull’evento musicale di Alessandro Fiore, che si terrà presso il Coopera di Putignano. Il concerto in versione acustica si svolgerà venerdì 30 gennaio alle ore 22:00, con ingresso gratuito. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto semplice e accogliente.

Alessandro Fiore Set Acustico Live al CooperaVenerdì 30 gennaioOre 22:00Ingresso gratuitoCoopera - Via Putignano, Putignano (BA).IL PROGETTO: Alessandro fiore è un collettivo di musica italiana nato all'inizio del 2024 tra le colline della Selva di Fasano.La loro proposta è un pop.

Venerdì 23 gennaio alle ore 22:00, Marea si esibirà dal vivo nella sala grande di Coopera, in Corso Garibaldi 42, Putignano (BA).

Biografia alessandro fiorealessandro fiore è un collettivo di musica italiana nato a Fasano (BR) all’inizio del 2024 e attivo sul territorio pugliese, al momento ne fanno parte Francesco Petitti (basso, sintetizzatori), ... rockit.it

