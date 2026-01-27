Alessandro Fiore live a Coopera
Questa guida fornisce dettagli sull’evento musicale di Alessandro Fiore, che si terrà presso il Coopera di Putignano. Il concerto in versione acustica si svolgerà venerdì 30 gennaio alle ore 22:00, con ingresso gratuito. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto semplice e accogliente.
Alessandro Fiore Set Acustico Live al CooperaVenerdì 30 gennaioOre 22:00Ingresso gratuitoCoopera - Via Putignano, Putignano (BA).???????IL PROGETTO: Alessandro fiore è un collettivo di musica italiana nato all'inizio del 2024 tra le colline della Selva di Fasano.La loro proposta è un pop.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Alessandro Fiore
Alessandro fiore live, apertura Autune - Dirockato winter a Monopoli
Marea live a Coopera
Venerdì 23 gennaio alle ore 22:00, Marea si esibirà dal vivo nella sala grande di Coopera, in Corso Garibaldi 42, Putignano (BA).
Achille Lauro inizia il lavoro con la sua squadra dei Live | DAILY 1 X Factor 2025
Ultime notizie su Alessandro Fiore
Argomenti discussi: Per non dimenticare, sentieri di pace: Terlizzi celebra la Memoria tra giovani, arte e musica.
Biografia alessandro fiorealessandro fiore è un collettivo di musica italiana nato a Fasano (BR) all’inizio del 2024 e attivo sul territorio pugliese, al momento ne fanno parte Francesco Petitti (basso, sintetizzatori), ... rockit.it
alessandro fiorealessandro fiore è un collettivo di musica italiana nato a Fasano (BR) all’inizio del 2024 e attivo sul territorio pugliese, al momento ne fanno parte Francesco Petitti (basso, sintetizzatori), ... rockit.it
Venerdì 30 gennaio Alessandro Fiore live. ore 22:00 ingresso gratuito Tutto è iniziato in un caffè sperduto tra le colline della Selva di Fasano. "BAR APOLLO" è il loro racconto in musica: un pop polveroso nato tra il rumore delle tazzine e la voglia di ral - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.