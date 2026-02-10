L’assessore Barcaioli ha fatto sapere di essere fiducioso sull’esito del ricorso riguardante il piano di dimensionamento. La questione tiene banco in città, con molte voci che si sollevano contro le modifiche decise. La decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri delle scuole locali, e l’attesa si fa sempre più intensa.

Il futuro della scuola si trova attualmente al centro di un acceso dibattito pubblico, innescato dal piano di dimensionamento che sta ridefinendo gli equilibri del territorio. Su questo versante la Regione ha aperto con l’Ufficio scolastico regionale "una nuova stagione di dialogo per il futuro dell’istruzione locale" sancita dall’incontro tra l’assessore Fabio Barcaioli e il direttore Ernesto Pellecchia. "Non potevamo eludere il tema del commissariamento – ha spiegato Barcaioli – e del conseguente dimensionamento scolastico sul quale attendiamo fiduciosi l’esito del ricorso presentato al Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola, l’assessore Barcaioli rassicura: "Fiduciosi sull’esito del ricorso"

