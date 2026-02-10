La Repubblica è in sciopero i giornalisti | Sulla vendita del gruppo GEDI manca trasparenza Elkann si rifiuta di incontrarci

La Repubblica si ferma. Oggi il sito non viene aggiornato e domani il giornale non esce in edicola. I giornalisti protestano contro quello che chiamano poca trasparenza sulla vendita del gruppo Gedi, e accusano Elkann di rifiutarsi di incontrarli. La situazione resta tesa e ancora senza una soluzione.

La Repubblica è in sciopero. Oggi il sito web del quotidiano non verrà aggiornato e domani il giornale non sarà in edicola. Lo hanno annunciato i giornalisti con un comunicato. “L’ assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica si è riunita per ore in serata e per questa ragione, non potendo chiudere le pagine, il quotidiano domani 10 febbraio non sarà in edicola – si legge -. Il Comitato ha inoltre indetto per il 10 febbraio uno sciopero e perciò anche l’11 febbraio il giornale non uscirà”. “Ormai da settimane la vertenza del nostro giornale è aperta: sappiamo che Exor è in trattativa per la vendita di Gedi con il gruppo greco Antenna – prosegue l’assemblea -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elkann conferma la volontà di procedere con la vendita delle testate del gruppo Gedi, nonostante le recenti discussioni.

Oggi a Roma si sono svolte due importanti occasioni legate alla famiglia Elkann e al gruppo Gedi.

Repubblica, giornalisti in sciopero. Il comunicato del Cdr: Poca trasparenza nella trattativa per la cessione. Che stoccata a ElkannTroppi misteri intorno alla cessione di La Repubblica e tempi per la trattativa esclusiva passati. Così il Cdr del quotidiano del gruppo Gedi ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Il comunicat ... affaritaliani.it

Oggi e domani Repubblica non uscirà in edicola, per via delle proteste contro le trattative per la vendita del giornaleIl comitato di redazione di Repubblica ha fatto sapere che oggi, martedì 10 febbraio, il giornale non uscirà in edicola perché nella serata di lunedì l’edizione non è stata chiusa in tempo per via un’ ... ilpost.it

++ Repubblica in sciopero ++ 10 e 11 febbraio il giornale non sarà in edicola. Protesta contro una cessione senza trasparenza x.com

