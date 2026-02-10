Sciopero a Udine | bus fermi per 9 ore

Venerdì 13 febbraio, i bus di Udine si fermeranno per nove ore. La protesta, indetta da una sigla sindacale, potrebbe creare disagi nel trasporto pubblico locale. Le corse potrebbero non essere regolari, lasciando molti utenti senza servizio per buona parte della giornata. Arriva ha già avvisato i cittadini, invitandoli a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Disagi in vista per il trasporto pubblico locale a Udine. Arriva Udine ha comunicato che nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 potranno verificarsi carenze nello svolgimento regolare del servizio a seguito di uno sciopero proclamato da una sigla sindacale. Secondo quanto riportato nella nota.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Sciopero

Lo sciopero Atac a Roma, previsto per 24 ore, interesserà bus, metro e tram, causando significativi disagi nella città.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Udine Sciopero

Argomenti discussi: Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste; Sciopero trasporti febbraio 2026: metro, treni, autobus e aerei. Quando e chi si ferma; Sciopero trasporti febbraio 2026, tutte le date degli stop di treni, aerei e mezzi pubblici; Sciopero 12 – 13 febbraio 2026 mezzi pubblici: chi si ferma e quando.

Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSono 26 gli scioperi proclamati, di cui sei nazionali. Aerei e treni fermi il 16, 27 e 28 febbraio. Il 6 febbraio si ferma anche il trasporto marittimo ... adnkronos.com

Sciopero 12 – 13 febbraio 2026 mezzi pubblici: chi si ferma e quandoIl 12 e 13 febbraio 2026 si prevedono disagi sui mezzi pubblici in diverse città d'Italia. Scopri tutto sullo sciopero e sulle fasce orarie. sicurauto.it

Sciopero bus Arriva a Udine il 19 gennaio 2026: orari garantiti #MOBILITÀ #SCIOPERI #sciopero #scioperoautobus . Leggi l'articolo - facebook.com facebook