Sciopero Atac a Roma fermi bus metro e tram per 24 ore | cosa aspettarsi

Lo sciopero Atac a Roma, previsto per 24 ore, interesserà bus, metro e tram, causando significativi disagi nella città. L'agitazione, anticipata di tre giorni rispetto alla mobilitazione nazionale del 12 dicembre, coinvolge i principali sindacati e rappresenta l'ultimo sciopero generale del 2025. Ecco cosa aspettarsi e come prepararsi.

Lo sciopero anticipa di 3 giorni la movimentazione indetta dai principali sindacati in tutta Italia. Il prossimo 12 dicembre, infatti, si terrà l'ultimo sciopero generale del 2025. Si tratta di uno stop al lavoro voluto dalla Cgil per protestare contro i contenuti della legge di bilancio. In quel caso saranno interessati tutti i settori del pubblico e del privato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero Atac a Roma, fermi bus, metro e tram per 24 ore: cosa aspettarsi

Altre letture consigliate

Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre: orari e fasce di garanzia Vai su X

? Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre: guida a orari e fasce garantite - Sciopero 9 dicembre a Roma: bus, metro e tram a rischio nella Capitale, garantite solo le fasce minime di servizio. Da notizie.it