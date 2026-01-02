Intrecci di Radici | bambini a lezione di tessitura nell’antica bottega

A Castelfranci, i bambini hanno l’opportunità di scoprire l’arte della tessitura nell’antica bottega, riscoprendo i valori della manualità e della tradizione. Attraverso un’esperienza educativa e coinvolgente, i piccoli partecipanti apprendono tecniche antiche, valorizzando il patrimonio culturale locale. Un momento di condivisione che unisce passato e presente, promuovendo la consapevolezza delle proprie radici e delle pratiche artigianali.

Tempo di lettura: 2 minuti Castelfranci ha riscoperto oggi il valore dei gesti lenti, della manualità e della memoria condivisa. Un pomeriggio fatto di fili colorati, telai di legno e mani curiose che, per la prima volta, si sono avvicinate a un’arte antica: la tessitura a mano. È questo lo spirito che ha animato “Intrecci di Radici”, il laboratorio esperienziale che si è svolto questo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di Castelfranci, registrando una partecipazione numerosa e sentita, soprattutto da parte dei più piccoli. Protagonisti dell’iniziativa sono stati infatti tanti bambini, affiancati da ragazzi e adulti, che hanno scoperto il fascino di un sapere artigianale tramandato nei secoli, imparando a trasformare semplici fili in piccoli manufatti tessili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

