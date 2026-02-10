Bautista si prepara alla sua prima stagione con il team Barni Spark Racing. L’ex campione del mondo di Superbike critica la regola sul peso minimo, che considera ingiusta. In un’intervista, racconta che con Barni si aspetta una sfida emozionante e che ogni membro della squadra lavora al massimo. Ricorda anche Marquez, che da rookie lo stupì in un test, e si dice pronto a dare battaglia in pista.

A 41 anni la passione di Alvaro Bautista per le gare sembra più viva che mai. Anzi, l'approdo al team Barni Spark Racing Ducati ha accentuato la sua voglia di rivalsa dopo un biennio certamente non esaltante (anche se, in entrambi i casi, ha terminato la stagione al terzo posto con la Panigale del Ducati Lenovo Team) in Superbike, la categoria che per due volte, tra il 2022 e il 2023, era stata il suo regno. Lo spagnolo è un tipo schietto, poco incline ai giri di parole. Non esita ad esprimere apertamente le proprie idee, come accaduto nel dibattito sul peso minimo. Un tasto dolente che, però, non ha frenato la voglia di far valere ancora la sua guida precisa, fluida, affinata nel Motomondiale contro avversari del calibro di Valentino Rossi e Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sbk, Bautista: "Con Barni sfida emozionante. Peso minimo regola ingiusta. Marquez? Da rookie mi stupì in un test"

