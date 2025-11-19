Moto2 e Moto3 il piatto italiano piange Chi sarà il prossimo rookie in MotoGP? Arriverà dalla SBK?
Dopo aver analizzato il 2025 dei piloti italiani in MotoGP, è doveroso allargare lo sguardo anche alle categorie formative, dove purtroppo il piatto piange. Vero che non vi erano grandissime aspettative, cionondimeno non si è riscontrata alcuna sorpresa positiva, soprattutto in Moto2. Celestino Vietti ha completato la sua quinta stagione cadetta, chiudendo il Mondiale al settimo posto con una vittoria e tre podi. Bene o male, la sua dimensione è la stessa da quattro anni. Si parla di un centauro capace di realizzare alcune fiammate, prive però di continuità. In MotoGP sono arrivati piloti ben peggiori, ma nessuno di loro ha avuto lunga vita in top-class. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
QP MOTO3 E MOTO2 - FERNANDEZ E HOLGADO IN POLE A VALENCIA Adrian Fernandez ha conqusitato la pole position sul tracciato di Valencia davanti al compagno di squadra David Almansa. Prima fila completata da Maximo Quiles che precede Luca L - facebook.com Vai su Facebook
Due giovani ed interessanti promesse, una promozione ed una conferma: ecco chi sono i quattro piloti Honda Team Asia in Moto2 e Moto3 per il Mondiale 2026 #motomondiale #hondateamasia #moto2 #moto3 Vai su X
Moto2 e Moto3, il piatto italiano piange. Chi sarà il prossimo rookie in MotoGP? Arriverà dalla SBK? - Dopo aver analizzato il 2025 dei piloti italiani in MotoGP, è doveroso allargare lo sguardo anche alle categorie formative, dove purtroppo il piatto ... Come scrive oasport.it
Moto2 Valencia, Gonzalez si ritira, Moreira campione del mondo. Fernandez vince in Moto3 - Nella classe più piccola prima vittoria per lo spagnolo del team Leopard Honda ... Scrive msn.com
Holgado fa il bis in Moto2. Moto3: vince Munoz, ma Rueda vede il titolo - Ottimo avvio, ma niente fuga per il poleman Rueda: al secondo passaggio lo spagnolo cede il comando a Kelso. Si legge su gazzetta.it