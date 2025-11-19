Dopo aver analizzato il 2025 dei piloti italiani in MotoGP, è doveroso allargare lo sguardo anche alle categorie formative, dove purtroppo il piatto piange. Vero che non vi erano grandissime aspettative, cionondimeno non si è riscontrata alcuna sorpresa positiva, soprattutto in Moto2. Celestino Vietti ha completato la sua quinta stagione cadetta, chiudendo il Mondiale al settimo posto con una vittoria e tre podi. Bene o male, la sua dimensione è la stessa da quattro anni. Si parla di un centauro capace di realizzare alcune fiammate, prive però di continuità. In MotoGP sono arrivati piloti ben peggiori, ma nessuno di loro ha avuto lunga vita in top-class. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2 e Moto3, il piatto italiano piange. Chi sarà il prossimo rookie in MotoGP? Arriverà dalla SBK?