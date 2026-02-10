Santacroce | Rrahmani è il cervello della difesa Hojlund un colpo straordinario

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato della squadra in diretta a Radio Punto Zero. Ha detto che Rrahmani è il vero punto di riferimento della difesa, il cervello che organizza le retrovie. Poi ha elogiato Hojlund, definendolo un colpo straordinario per il club. Santacroce si è mostrato ottimista, sottolineando come questi giocatori possano fare la differenza in vista delle prossime partite.

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live, trasmissione in onda su Radio Punto Zero, affrontando diversi temi legati all'attualità azzurra. Nel suo intervento, riportato da NapoliMagazine.Com, Santacroce ha analizzato il rendimento della difesa, soffermandosi in particolare su Buongiorno e sulle difficoltà legate a un reparto spesso rimaneggiato. «Da quando è tornato dall'infortunio ha avuto un po' di mancanza nelle prestazioni – ha spiegato – ha commesso qualche errore, ma va detto che questa è una difesa sempre diversa rispetto all'anno scorso, visto che spesso mancano dei pezzi».

