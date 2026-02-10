Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il superospite del Festival di Sanremo 2026. La presenza del cantante di Latina, molto attesa dai fan, si aggiunge agli altri artisti già confermati. La kermesse si avvicina e l’attenzione cresce, anche perché Ferro è uno dei nomi più discussi di questa edizione. I dettagli sui brani che interpreterà non sono ancora stati svelati, ma la sua partecipazione è già considerata uno dei momenti clou della manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2026 completa il suo cast con un nuovo superospite annunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Sui suoi canali social, Conti ha confermato la presenza di Tiziano Ferro nella prima serata della kermesse, in programma martedì 24 febbraio. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito», ha scritto Conti, annunciando così uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’edizione. La partecipazione del cantante aggiunge ulteriore peso a un cast già ricco di nomi e conferma il ruolo centrale di Sanremo come vetrina della musica italiana. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori annunci sul programma e sulle presenze previste per le serate successive, mentre cresce l’attesa per l’inizio della manifestazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: "Tiziano Ferro superospite al Festival"

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Tiziano Ferro come superospite a Sanremo 2026.

