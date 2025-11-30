Videosorveglianza intelligente Ecco le telecamere collegate con le forze dell’ordine
Nuove e più sofisticate telecamere di sorveglianza ad Umbertide, non solo per il controllo del traffico ma anche e soprattutto per contrastare la criminalità in questo periodo più attiva, soprattutto con i furti nelle abitazione. Le nuove telecamere "intelligenti" saranno istallate all'ingresso della città e precisamente a Borgobaraglia e presso lo snodo viario di Niccone, proprio all'intersezione che conduce in direzione di Niccone – Spedalicchio e in direzione di Montecastelli – Calzolaro. Si tratta del sistema " Selea ", strumentazioni particolarmente performanti nella lettura delle targhe e collegati in tempo reale alle banche dati delle forze dell'ordine e con le relative centrali.
IL PROGRAMMA DEL COMUNE IN TEMA DI SICUREZZA NEL PROSSIMO BIENNIO Più presenza nei quartieri, videosorveglianza "intelligente" e nuovi agenti di comunità Limbiate prova a fare di più sulla sicurezza urbana L’amministrazione comunale - facebook.com Vai su Facebook
Videosorveglianza intelligente. Ecco le telecamere collegate con le forze dell’ordine - Nuove e più sofisticate telecamere di sorveglianza ad Umbertide, non solo per il controllo del traffico ma anche e soprattutto per contrastare la criminalità in questo periodo più attiva, soprattutto ... msn.com scrive
Videosorveglianza e telecamere, le innovazioni 2026 di Casasicura.it - La videosorveglianza nel 2026 conferma il trend positivo degli ultimi tempi, facendo registrare una crescita del 18% rispetto all’anno precedente. Si legge su focustech.it
Videosorveglianza in aumento, nel sistema pubblico saranno integrate anche le telecamere private - Il prefetto ha convocato un tavolo sulle misure per la sicurezza, coinvolgendo anche il sindaco di Manfredonia ... Lo riporta rainews.it