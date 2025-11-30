Nuove e più sofisticate telecamere di sorveglianza ad Umbertide, non solo per il controllo del traffico ma anche e soprattutto per contrastare la criminalità in questo periodo più attiva, soprattutto con i furti nelle abitazione. Le nuove telecamere “intelligenti“ saranno istallate all’ingresso della città e precisamente a Borgobaraglia e presso lo snodo viario di Niccone, proprio all’intersezione che conduce in direzione di Niccone – Spedalicchio e in direzione di Montecastelli – Calzolaro. Si tratta del sistema “ Selea “, strumentazioni particolarmente performanti nella lettura delle targhe e collegati in tempo reale alle banche dati delle forze dell’ordine e con le relative centrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videosorveglianza intelligente. Ecco le telecamere collegate con le forze dell’ordine